L'OM face à l'immense chantier des fins de contrat

L'OM a vécu une dernière ligne droite à cent à l'heure durant ce mercato. Dans les derniers instants, il a fallu gérer plusieurs dossiers en même temps. Bouna Sarr est parti au Bayern Munich contre 10 M€ et Maxime Lopez en prêt avec option d'achat à Sassuolo, tandis que Michaël Cuisance a posé ses valises sur la Canebière après que le club phocéen se soit mis d'accord avec le champion d'Europe munichois sur un prêt avec option d'achat. Et alors que Jacques-Henri Eyraud avait promis l'arrivée d'un ultime renfort de dernière minute, Joakim Maehle n'est finalement pas venu à cause d'une tentative de surenchère des dirigeants de Genk.

Pourtant l'heure n'est pas encore aux vacances pour Pablo Longoria. Le head of football marseillais a du pain sur la planche, car l'effectif concentre pas moins de 10 joueurs en fin de contrat en juin 2021. Une sacrée épine dans le pied du club qui va devoir se retrousser les manches et vite pour trouver des solutions. Les cas Florian Thauvin (27 ans) et Jordan Amavi (26 ans) sont sans doute les plus délicats à régler. Le champion du monde s'est même étonné de la gestion de son cas personnel par JHE et attend sans doute un signe de la part de Longoria, alors qu'un accord aurait déjà trouvé avec l'AC Milan pour la saison prochaine.

10 joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain

Pour Amavi, la tendance est à une prolongation. Le latéral gauche, titulaire depuis son arrivée en 2017 (d'abord sous forme de prêt puis transféré en 2018 contre 10 M€), a déjà entamé des négociations pour un nouveau bail de deux saisons. Pour les huit autres joueurs, la donne est différente. Valère Germain (30 ans) et Kostas Mitroglou (32 ans) ne seront pas retenus, eux qui touchent de très gros salaires. Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, le Grec n'a cette fois-ci pas trouvé preneur lors de ce mercato et apparaît comme un nouveau cas à la Sertic. Il touchera donc ses 4 M€ annuels depuis son placard provençal, à moins que l'OM ne parvienne à s'en débarrasser avant.

Yuto Nagatomo (34 ans) et Yohann Pelé (37 ans) ne seront pas prolongés non plus a priori. Le Japonais est arrivé libre cet été pour ajouter un peu de profondeur de banc et d'expérience alors que la prolongation de Pelé en juin dernier a été favorisée par la situation sanitaire et économique. Enfin, les jeunes Lucas Perrin (21 ans), Christopher Rocchia (22 ans) et Florian Chabrolle (22 ans) ne jouent jamais ou presque, tout comme Saïf-Edddine Khaoui (25 ans), souvent dans le groupe pour faire le nombre, mais peu utilisé, ou à un poste de latéral qui n'est pas le sien. Au printemps dernier avec une qualification en C1 dans la poche, l'OM avait trouvé les arguments pour prolonger Villas-Boas, Mandanda et Payet, qu'en sera-t-il cette fois ?