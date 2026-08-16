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Ligue des Champions

Barrage Ligue des Champions : bonne nouvelle pour l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
Zachary Athekame @Maxppp

Arrivé en prêt à l’OL cette semaine en provenance de l’AC Milan, Zachary Athekame pourra finalement participer au barrage de Ligue des Champions face à Fenerbahçe (match aller mardi 18 août et match retour mercredi 26). Comme révélé par L’Équipe, les dirigeants lyonnais ont pu intégrer le latéral suisse à la liste de 25 joueurs transmise jeudi à l’UEFA, ce qui semblait au départ compliqué (l’enregistrement des joueurs peut être retardé par les contraintes liées aux sanctions de la DNCG).

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Le club rhodanien se serait appuyé sur l’article 31.10 du règlement UEFA de la Ligue des champions, qui stipule que « pour les matches de barrage, un club peut inscrire sur la liste A après les délais susmentionnés au maximum deux nouveaux joueurs qualifiés, à condition que le contingent des joueurs formés localement soit respecté. Cette inscription doit être faite jusqu’à 23 h 59 la veille du match aller en question, et l’association du club doit confirmer par écrit que le joueur est qualifié au niveau national à cette date.» L’UEFA devrait valider la liste lundi d’après le quotidien.

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