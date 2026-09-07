Ça commence à sentir très mauvais pour l’OM !

« On a eu une bonne période à 1-1, mais on concède un 2e but sur coup de pied arrêté. On est revenu au score, mais je trouve que le 3e but est significatif de ce qu’on a mal fait ce soir. Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins ». Tel était le constat de Bruno Genesio après la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris FC (2-3) au Vélodrome hier soir. Une rencontre pendant laquelle les Phocéens ont notamment été plombés par des errements défensifs, qui lui coûtent très cher cette saison.

La suite après cette publicité

Après trois journées de championnat, les Marseillais pointent à une triste dixième place au classement de la Ligue 1, avec une victoire et deux défaites. Le tout, dans un contexte social très compliqué, avec les supporters qui n’ont pas hésité à déployer une banderole contre Frank McCourt. « L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe. Bilan au 06-09-26, déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter… Menteur ou incompétent ? », pouvait-on y lire. Il faut cependant souligner que pour l’instant, le mécontentement des fans semble plutôt se tourner vers la direction que vers les joueurs ou Bruno Genesio.

Un calendrier très compliqué

Dans la presse marseillaise, on semble plutôt dépité. « La tête dans le seau, les Olympiens face à leurs limites », titre par exemple La Provence, avec certaines séquences particulièrement terribles : « plusieurs séquences étaient même humiliantes et symbolisaient les limites criantes de cette équipe qui se bat comme elle peut, mais n’avait pas le niveau pour résister aux nombreux rushs de Pablo Pagis, Sinayoko, Ilan Kebbal ou Luca Koleosho, dès la 22e seconde (0-1, puis 1-2 à la 19e). Des super footballeurs qui évoluaient en Ligue 2 ou en Championship il n’y a pas si longtemps, une époque où l’OM vivait allègrement au-dessus de ses moyens et n’aurait même pas donné l’heure à ces joueurs ». Du côté du Phocéen, on met en avant ce « changement de catégorie » de l’OM, qui n’est plus dans la cour des grands : « le plus inquiétant serait finalement de continuer à analyser chaque mauvais résultat comme une immense contre-performance, en partant du principe que l’OM devrait naturellement battre Monaco, le Paris FC ou les autres candidats à l’Europe »

La suite après cette publicité

Un déclassement notable pour l’OM qui, effectivement, il y a encore quelques mois, semblait bien au-dessus de son rival d’hier soir sur tous les plans. Pire encore, le calendrier à venir s’annonce particulièrement compliqué. Dès vendredi, les troupes de Bruno Genesio se déplacent à Rennes, équipe qui a particulièrement bien lancé sa saison, pour la quatrième journée de championnat. Derrière, un déplacement très compliqué à Besiktas en Ligue Europa chez Besiktas jeudi, puis, pour finir, la réception du Paris Saint-Germain dimanche. Une semaine qui peut déjà marquer un tournant dans la saison des Olympiens…