Mercato : l’OM s’intéresse au buteur serbe Djordje Jovanovic

L’Olympique de Marseille va perdre deux éléments pour cette Coupe d’Afrique des Nations : Pape Gueye et Bamba Dieng. Si le milieu de terrain semble assez peuplé, c’est moins le cas du domaine offensif. Au poste de numéro neuf, si on excepte Dimitri Payet et Gerson, qui sont des milieux de terrain, il ne reste que le Polonais Arkadiusz Milik.

Par conséquent, Pablo Longoria, le président de l’écurie marseillaise, commence à réfléchir au fait qu’il faudrait peut-être ajouter du nombre, de la taille et du poids à un secteur où il a manqué ces trois éléments pendant les six premiers mois de cette saison. Ainsi, selon nos informations, le club phocéen se serait renseigné auprès de ses homologues serbes concernant la situation de Djordje Jovanovic.

Il pourrait coûter entre 4 et 5 millions d’euros

Malgré son jeune âge, il aura 23 ans en février prochain, l’attaquant d’1,85 a déjà beaucoup bourlingué. Passé professionnel dans son club formateur, le Partizan, il a évolué en Belgique (Lokeren) et en Espagne (Cadiz, FC Cartagena) avant de retrouver, cette saison, son pays natal (Cukaricki) et enfin exploser. Vif, bon finisseur et excellent joueur de tête, il a marqué 11 buts (troisième meilleur buteur du championnat) avec sa formation qui est classée troisième de Serbie.

Pour l’arracher à son club, cela ne va pas être chose facile. En effet, plusieurs autres clubs européens sont sur les rangs et il faudrait débourser une somme comprise entre 4 et 5 millions d’euros. Une chose pour le moment impossible puisque le recrutement phocéen est scruté de près par la DNCG. Si l’OM parvient à céder des éléments ou que Pablo Longoria obtient une rallonge de la part de Frank McCourt, le propriétaire du club, cette option sera sérieusement envisagée. Mais on devrait avoir du neuf, cet hiver.