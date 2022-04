PSG-OM : Marquinhos fustige l'ambiance du Parc des Princes

Ce dimanche soir, le PSG s'est offert l'OM dans un Classique très décevant aussi bien sur le terrain que dans les tribunes (2-1). Les supporters parisiens avaient décidé de ne pas mettre l'ambiance dans ce match pour protester contre les résultats décevants du club en C1 depuis quelque temps. Une attitude que n'a pas du tout appréciée Marquinhos en fin de match comme il l'a expliqué au micro de Prime Video.

«On va retenir la victoire. C'était un match à gagner. Avec la manière, c'est mieux, mais le plus important, c'était de gagner. On n'était pas là pour bien jouer et perdre. On voulait gagner. On prend 3 points face à une équipe qui se bat pour le titre. On a montré qu'on n'a rien lâché. L'ambiance, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'était un Classique. Ce n'était pas le moment de faire ça. On comprend, mais il fallait laisser la fierté et l'orgueil de côté ce soir. Ils ne l'ont pas fait. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord.»