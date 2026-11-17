Le multiplex de 14h des qualifications pour la CAN a livré son verdict avec plusieurs surprises notables, à commencer par la contre-performance du Gabon, battu sur la pelouse du Lesotho (2-1). Les deux autres cadors engagés dans ce créneau horaire n’ont pas réussi à trouver la faille : l’Égypte a été tenue en échec au Malawi (0-0) tandis que le Nigéria a dû se contenter du même score nul et vierge en déplacement en Tanzanie (0-0).

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De leur côté, l’Angola et le Mozambique ont assuré l’essentiel à l’extérieur en s’imposant chacun sur le plus petit des scores (0-1), respectivement face au Soudan du Sud et à l’Éthiopie. Enfin, le duel entre le Burundi et la Zambie s’est soldé par un partage des points (1-1) à l’issue d’une rencontre équilibrée.