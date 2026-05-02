Arsenal fonce sur un crack français, une menace plane pour le Real Madrid

Eli Junior Kroupi attire Arsenal

Arsenal suit de près l’attaquant français Éli Junior Kroupi, 19 ans, qui brille à Bournemouth avec 11 buts en 29 matchs de Premier League cette saison, peut-on lire dans les médias outre-manche. Le joueur des Bleuets, qui peut jouer numéro 9 ou deuxième attaquant, a marqué notamment contre les Gunners, à domicile et à l’extérieur, ce qui a renforcé l’intérêt. Alors que Trossard, Martinelli et Jesus pourraient partir cet été, Arsenal cherche des profils offensifs jeunes, capables d’avoir un impact immédiat, ce qui correspond au profil de Kroupi. Bournemouth, de son côté, est bien financièrement et le contrat de Kroupi court jusqu’en 2030, ce qui signifie que le club demandera une somme importante et ne vendra qu’à ces conditions.

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L’Inter Milan s’intéresse à Nico Paz

Nico Paz, 21 ans, est devenu l’un des grands dossiers du mercato madrilène grâce à son excellente saison à Côme, avec 13 buts et 8 passes décisives en 38 matchs. Le Real Madrid a déjà décidé d’activer sa clause de rachat d’environ 9 millions d’euros, avec l’intention de le faire revenir à Valdebebas pour la saison 2026‑2027. Malgré cela, l’Inter Milan le suit de très près et le place comme priorité, espérant pouvoir le recruter si le prochain entraîneur du Real ne l’intègre pas dans ses plans. L’Inter sait qu’extraire Paz du giron madrilène sera quasi impossible, mais prépare une éventuelle offre afin de se positionner au cas où le Real le laisserait partir.

Le sprint final européen de l’OM commence

À Marseille, L’Équipe titre « Ballon de match ». L’OM se retrouve au bord du gouffre, 6e à quatre points du podium, à trois journées de la fin, avec l’obligation de gagner ses trois derniers matchs s’il veut croire à une qualification en Ligue des champions. Habib Beye lui refuse le naufrage et croit au sans‑faute. Et ça commence par un déplacement à Nantes, 17e qui joue le match de la dernière chance pour le maintien. Le club marseillais vit une fin de saison chaotique, marquée par une élimination douloureuse en Coupe, une chute au classement, ainsi que des départs à la direction. Privé du soutien de ses supporters à la Beaujoire, Marseille misera sur le retour de certains leaders et espère relancer une dernière dynamique positive dans la course à la Ligue des champions.