Menu Rechercher
Commenter 1

Bordeaux poursuit son sans-faute en Régional 1

Par Jordan Pardon
Girondins de Bordeaux @Maxppp

4/4 pour Bordeaux. Les Girondins se sont imposés facilement ce samedi face à Villenave-d’Ornon (4-0), dans un derby métropolitain. Bahassa, Jousselin, Droehnlé et Shamal ont inscrit les quatre buts bordelais de l’après-midi.

La suite après cette publicité

Cette victoire est la quatrième de suite pour Bordeaux, déjà presque leader de sa poule. Les Girondins totalisent 12 points après 4 journées, soit autant que les deuxième et troisième du championnat, St Meddar En Jalles et St Paul Sport, qui ont, eux, déjà joué 7 matchs. Le leader Mérignac compte 15 points en 6 journées.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bordeaux

En savoir plus sur

Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier