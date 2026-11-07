Bordeaux poursuit son sans-faute en Régional 1

4/4 pour Bordeaux. Les Girondins se sont imposés facilement ce samedi face à Villenave-d’Ornon (4-0), dans un derby métropolitain. Bahassa, Jousselin, Droehnlé et Shamal ont inscrit les quatre buts bordelais de l’après-midi.

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Cette victoire est la quatrième de suite pour Bordeaux, déjà presque leader de sa poule. Les Girondins totalisent 12 points après 4 journées, soit autant que les deuxième et troisième du championnat, St Meddar En Jalles et St Paul Sport, qui ont, eux, déjà joué 7 matchs. Le leader Mérignac compte 15 points en 6 journées.