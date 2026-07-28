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Équipe de France : les prix exorbitants du premier match de Zidane

Par Allan Brevi
1 min.

Alors que l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France doit être officialisée ce mardi, la FFF prépare déjà la nouvelle ère des Bleus. La Fédération française de football a dévoilé sur son site les premières informations concernant les deux prochains rendez-vous à domicile de la sélection, qui devraient marquer les débuts de l’ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc tricolore au Stade de France.

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Les rencontres face à l’Italie, le 2 octobre, puis contre la Belgique, le 5 octobre, en Ligue des Nations, sont désormais au cœur de l’attente des supporters. La FFF a également communiqué les tarifs des billets pour ces affiches très attendues, avec des places accessibles à partir de 35 € pour le grand public et jusqu’à 175 € pour les catégories premium. Les licenciés de la Fédération et les membres du Club des supporters bénéficieront d’une ouverture anticipée de la billetterie dès le 29 juillet, avant l’ouverture générale prévue le 31 juillet.

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