Menu Rechercher
Commenter
Primera Division

River Plate : Pablo Longoria piste un ancien de l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pablo Longoria @Maxppp

C’est officiel depuis plusieurs jours : Pablo Longoria a été intronisé au poste de directeur sportif de River Plate. L’ancien président de l’Olympique de Marseille aura la charge d’une mission de restructuration en profondeur de l’équipe première aux jeunes, mais il aura bien entendu un rôle à joueur dans le mercato.

La suite après cette publicité

Dernièrement, les médias argentins dressaient la liste ambitieuse des cibles du dirigeant espagnol. Aujourd’hui, on apprend qu’un autre nom sexy est venu s’ajouter à cette liste : Thiago Almada. En difficulté à l’Atlético de Madrid, l’ancien milieu de l’OL est courtisé. « Pablo Longoria veut que Thiago Almada arrive à River sous la forme d’un prêt », a confié le journaliste suiveur des Millonarios, Sebatian Srur, à La Página Millonaria. La formation de Buenos Aires pourrait même avoir une réponse des Colchoneros d’ici deux à trois semaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
River
Atlético
Thiago Almada

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
River Logo River Plate
Atlético Logo Atlético Madrid
Thiago Almada Thiago Almada
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier