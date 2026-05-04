River Plate : Pablo Longoria piste un ancien de l’OL

C’est officiel depuis plusieurs jours : Pablo Longoria a été intronisé au poste de directeur sportif de River Plate. L’ancien président de l’Olympique de Marseille aura la charge d’une mission de restructuration en profondeur de l’équipe première aux jeunes, mais il aura bien entendu un rôle à joueur dans le mercato.

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Dernièrement, les médias argentins dressaient la liste ambitieuse des cibles du dirigeant espagnol. Aujourd’hui, on apprend qu’un autre nom sexy est venu s’ajouter à cette liste : Thiago Almada. En difficulté à l’Atlético de Madrid, l’ancien milieu de l’OL est courtisé. « Pablo Longoria veut que Thiago Almada arrive à River sous la forme d’un prêt », a confié le journaliste suiveur des Millonarios, Sebatian Srur, à La Página Millonaria. La formation de Buenos Aires pourrait même avoir une réponse des Colchoneros d’ici deux à trois semaines.