Manchester City a choisi son nouveau gardien !

C’est une énorme révolution que mène à bien l’écurie mancunienne. Manchester City est en train de procéder à un lourd changement de cycle dans son effectif, que Guardiola avait tant réclamé. Des grands travaux qui ont été entamés l’hiver dernier, avec plus de 200 millions d’euros qui ont été dépensés lors du mercato hivernal pour Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis, et ce marché estival est aussi parti très fort avec 150 millions d’euros déboursés sur Rayan Aït-Nouri, Sverre Nypan, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders.

Et ce n’est clairement pas fini. Ce week-end, la presse anglaise comme turque a dévoilé l’existence d’un accord entre Ederson et Galatasaray, et tout indique effectivement que le portier brésilien va poursuivre sa carrière en terres stambouliotes. Et forcément, Manchester City va devoir trouver un remplaçant au gardien, qui avait pourtant expliqué vouloir rester mais qui se retrouve un peu poussé vers la porte à un an de la fin de son contrat.

Une offre en préparation

Comme l’indique le média portugais MaisFutebol, les Mancuniens ont jeté leur dévolu sur Diogo Costa, le portier du FC Porto. Une information révélée en exclusivité sur notre site il y a déjà plusieurs mois. Cet été, la formation anglaise prépare une offre de 60 millions d’euros pour le Lusitanien selon la presse lusitanienne. Les dirigeants cityzens ont déjà sondé son entourage et veulent agir vite pour éviter que d’autres clubs puissent s’engouffrer dans la brèche et se l’offrir avant eux.

Le gardien de 25 ans qui compte 36 sélections avec son pays et qui est client de la société Gestifute de Jorge Mendes a une clause libératoire de 75 millions d’euros, alors que son bail à Porto expire en 2027. Ce qui donne tout de même une situation assez favorable pour les Mancuniens. Il faut dire que Costa est déjà suivi par le club anglais depuis des années déjà, et l’arrivée du Portugais Hugo Viana au poste de directeur sportif a conforté cet intérêt skyblue pour le gardien. Affaire à suivre…