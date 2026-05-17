Union Berlin : le passage de Marie-Louise Eta a cassé les codes

Le passage de Marie-Louise Eta en tant qu’entraîneur intérimaire de l’Union Berlin semble être une énorme réussite. Première femme à remporter un match dans les cinq grands championnats européens, elle a totalement redonné confiance aux Allemands, durant le moment le plus critique de la saison. Par ailleurs, hier après-midi, elle a conclu son intérim en beauté avec une victoire 4-0 face à Augsbourg, démontrant son impact fondamental depuis le mois d’avril.

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Si certains se posaient des questions sur son rôle et sa manière de procéder sur un banc en Europe, elle a fini par maintenir sa formation en Bundesliga et laisse donc une belle empreinte dans la capitale. À 34 ans, celle-ci peut repartir sereine, libérée de ce poids qui pesait lourd et au passage… faire taire les nombreuses critiques qui se profilaient.