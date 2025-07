Liga : le Real Madrid demande le report de son premier match

Le Real Madrid n’a pas arrêté depuis un an. Présents sur tous les tableaux, les Merengues ont joué plus de 60 matches cette saison et sont encore en course dans la Coupe du Monde des Clubs. Opposé au PSG en demi-finale de la compétition, le club madrilène va ensuite enchaîner avec sa préparation estivale avant le premier match de championnat, prévu le 19 août contre Osasuna.

Un match qui pose problème aux pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu, désireux de repousser cette échéance. En effet, AS explique ce lundi que le Real Madrid a officiellement demandé à la Liga de repousser son premier match au 19 octobre. La réponse de la Ligue espagnole de football est encore en attente.