Mercato : la DNCG fait encore trembler l’OL

Il y a encore quelques jours, l’OL ne s’attendait sans doute pas à devoir changer d’entraîneur en cours de route. Paulo Fonseca a pourtant répondu aux sirènes de son club de cœur, le Sporting CP. Il a anticipé son départ, lui dont le contrat n’aurait probablement pas été renouvelé en fin de saison. Le club français récupère tout de même 5 M€ dans cette affaire et ce n’est pas de trop par les temps qui courent, surtout à Lyon où la situation financière est toujours instable.

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Les efforts fournis ces derniers mois ont tout de même changé la donne mais il reste du chemin à parcourir. Successeur de Fonseca, Carlos Vicens aura la lourde tâche d’essayer de qualifier l’OL pour une coupe d’Europe la saison prochaine ; la Ligue des Champions serait le mieux, évidemment. Sans les potentielles entrées d’argent de la C1 ou d’un beau parcours en Ligue Europa cette saison, les comptes du club se trouveront à nouveau en difficulté. Des ventes sont d’ores et déjà attendues pour janvier.

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Entre une et deux ventes en janvier

Le train de vie est encore trop élevé. Selon L’Equipe entre une et deux ventes sont espérées cet hiver. On parle notamment de Pavel Šulc mais le milieu offensif tchèque s’est blessé au ménisque fin octobre. Il ne sera pas de retour avant janvier 2027. Dans ces conditions, difficile d’imaginer un club miser un joli chèque sur lui. Il reste alors le cas Ernest Nuamah, lequel effectue un très bon début d’exercice (6 buts et 1 passe décisive en 14 matchs toutes compétitions confondues) et arrive en fin de contrat en 2028.

Le dossier Zachary Athekame n’est sans doute pas arrivé à sa fin non plus. L’AC Milan aimerait casser le prêt du latéral droit et le faire revenir pour la seconde partie de saison. Pour concrétiser cela, il faudra forcément indemniser l’OL. Problème, l’effectif de Vicens sera amoindri et rendra plus difficiles les objectifs européens en fin de saison. L’urgence est d’abord de trouver de l’argent frais aux yeux d’une DNCG toujours très regardante. L’été dernier, elle lui a imposé un «encadrement de la masse salariale.»