PL : Tottenham enchaine un troisième succès d’affilée contre Crystal Palace

Tottenham continue sa belle série. Après Coventry et Chelsea, c’est Crystal Palace qui a fait les frais de belle forme des hommes de Roberto De Zerbi, ce samedi en Premier League. En supériorité numérique depuis la 13e minute après l’expulsion de Jean-Philippe Mateta pour un tacle dangereux sur Micky van de Ven, les coéquipiers de Mathys Tel l’ont emporté (2-0), bien aidés par un but de la tête d’Archie Gray (25e) et une réalisation assez insolite de Jan Paul van Hecke (73e).

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Une victoire éclatante pour Tottenham qui a dominé les débats face aux joueurs de Pierre Sage, plus que jamais sur la sellette. Avec ce succès acquis à domicile, les Spurs remontent à la 8e position du classement. De son côté, Palace concède son troisième revers consécutif et se classe à la 18e place, avant de recevoir Hoffenheim en Ligue Europa, puis Liverpool en championnat.