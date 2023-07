Strasbourg : Marc Keller nie un départ d’Habib Diarra pour Lens

Ces derniers jours, le RC Lens s’active sur le mercato. Après avoir enregistré déjà 4 recrues, le RC Lens ne compte pas s’arrêter là. La prochaine cible se nomme Habib Diarra de Strasbourg. Mais les négociations ont du mal à avancer et nous vous révélions d’ailleurs que Strasbourg faisait tout pour empêcher le joueur de quitter le club.

Ce vendredi, au micro de RMC Sport, le président alsacien Marc Keller a expliqué que son joueur n’était pas sur le départ pour Lens.« Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens. Nous avons reçu deux offres, ça, c’est vrai. La première à hauteur de 12 millions d’euros et la deuxième à quatorze. On a refusé. On a rendez-vous samedi avec Habib Diarra et son agent et Loïc Désiré. Habib, c’est un jeune joueur formé chez nous. C’est un pur produit de la formation et on est extrêmement fier de voir qu’un jeune Alsacien sort en Ligue 1. On va en discuter avec lui. »

