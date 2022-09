Le parquet de Madrid ouvre une procédure après les chants racistes contre Vinicius

Le week-end dernier, le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético a offert un triste spectacle en tribunes. Des chants racistes ont notamment été entendus du côté des supporters des Colchoneros avant et pendant la rencontre. Des propos très violents et honteux qui visaient la star brésilienne Vinicius Junior. Depuis la polémique a fait le tour du monde et la justice espagnole va se charger de cette affaire.

En effet, selon les informations de la Cope, le parquet de Madrid a ouvert une procédure pour les chants racistes entendus dans le Cívitas Metropolitano, stade de l'Atlético. Il a notamment été demandé à la police d'identifier les personnes qui ont proféré des insultes racistes. La police doit par la suite informer le parquet de Madrid si les personnes sont liées à des groupes violents.