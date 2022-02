Valère Germain évoque son mal-être à l'OM

Interviewé par Oh My Goal, l’ancien attaquant de l’OM Valère Germain est revenu sur son mal-être de ne pas avoir été considéré comme un titulaire potentiel par Jorge Sampaoli. Le buteur Français qui a joué à Marseille de 2017 jusqu’en août dernier, a quitté le club olympien pour rejoindre Montpellier seulement quelques mois après l’arrivée du technicien argentin. «Ça a été compliqué, tu vas à l’entrainement et tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end. Il concernait beaucoup plus les titulaires (…) les remplaçants n’étaient quasiment pas avec les titulaires. Je n’étais pas content, une fois je me suis un peu pris avec le préparateur physique de son staff. Même si tu ne veux pas faire de bruit, à un moment ça soule.» a expliqué l’attaquant de 31 ans.

L’ancien Marseillais a ensuite ajouté qu’il avait cependant des bonnes relations avec son ancien coach « À l’entraînement ça se passait bien. Plusieurs fois il me félicitait, dans son bureau il me disait que j’étais proche du niveau des titulaires. ». Aujourd’hui engagé avec Montpellier jusqu’en juin 2024, Germain a déjà participé à 20 matchs avec le MHSC cette saison, pour quatre buts inscrits et deux passes décisives.