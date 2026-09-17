Real Madrid : la réponse cash de Kylian Mbappé sur le niveau de Yan Diomandé

Recrue surprise du Real Madrid cet été, Yan Diomandé (19 ans) ne s’attendait sans doute pas à rejoindre la Casa Blanca en échange de 140 M€. Après une saison très réussie au RB Leipzig (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches), l’ailier ivoirien (14 sélections, 3 buts) était surtout annoncé dans le viseur de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Cependant, aucun de ces deux clubs n’a voulu accepter les exigences financières XXL du club allemand. En manque de recrue phare, Madrid a donc foncé en faisant de Diomandé la recrue la plus chère de son histoire.

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Logiquement scruté de près par les suiveurs du Real Madrid, l’Ivoirien a connu des débuts plus que timides. Remplaçant lors de ses quatre premiers matches avec les Merengues, l’ancien pensionnaire de Leganés commence enfin à se faire une place. Titularisé lors des deux derniers matches du Real Madrid en Liga (contre le Rayo Vallecano et Elche), Diomandé est passé de recrue fantôme à « menace » pour un Vinicius Junior plus que contesté dans les pages de la presse locale.

Mbappé n’a pas de doutes

Passeur décisif contre Elche, l’international ivoirien a même reçu les premiers compliments de José Mourinho. « Il progresse. Physiquement, on voit qu’il commence à avoir davantage de minutes dans les jambes. Il possède une très bonne capacité de travail, il est intelligent et il a fait un grand match. » Diomandé est en progrès, mais va-t-il finir par s’imposer au milieu de la galaxie de stars, notamment avec le retour annoncé de Rodrygo ? L’avenir nous le dira. Toujours est-il que Diomandé a pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Interrogé par AS, le Français a été très clair sur le niveau de la recrue estivale.

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« Il en est à une étape de son parcours. Il s’agit de construire la relation entre les joueurs, le collectif. Diomandé en fait partie dès maintenant. Dès son arrivée à Valdebebas, le premier jour, nous avons vu qu’il avait du talent. Ensuite, les gens parlent beaucoup pendant les matchs, des 140 millions et de tout ça. Il est jeune, il a 19 ans, mais la qualité est bien là. On la voit et il a déjà prouvé qu’il avait des atouts. On essaie de le protéger, lui et tous les joueurs de l’effectif, car au final, on va avoir besoin de tout le monde. Une saison est très longue et si on veut être en lice pour tous les titres, on ne peut pas se contenter d’un onze. » L’intéressé appréciera.