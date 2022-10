JT Foot Mercato : les contrats en or massif de la MNM

La suite après cette publicité

Les contrats XXL de la MNM

Le journal Le Parisien a dévoilé les chiffres du nouveau contrat de Kylian Mbappé signé lors de sa prolongation. Il est de 630 millions d'euros bruts sur trois ans. Des chiffres vertigineux qui font halluciner la presse espagnole. Les journaux AS et Marca n'hésitent pas à utiliser des adjectifs comme « désorbitant » ou « stratosphérique ». À Madrid, le constat est clair : le Français a choisi l'argent plutôt que de réaliser son rêve de revêtir la tunique blanche. Paris songe aussi à faire prolonger Lionel Messi, surtout au vu de son état de forme en ce moment. La Pulga dispose d'une année en option dans son contrat, activable avec l'accord des deux parties. Mais l'Argentin ne souhaite visiblement pas prendre sa décision avant la Coupe du Monde. D'après Le Parisien, le joueur de 35 ans touche environ 41 millions d’euros nets, dont une partie qui serait payée en cryptomonnaie. Pour finir, sous contrat jusqu'en 2027, Neymar détient un salaire annuel net estimé à 36 millions d’euros. Un salaire dégressif dans le temps, mais qui ne l'empêchera pas de figurer parmi les meilleurs salaires du club.

Le dernier espoir de CR7

Le 27 août 2021, Manchester United annonçait le come-back de son enfant prodige Cristiano Ronaldo. 12 ans après, l'histoire avait tout du conte de fées, mais elle vire aujourd'hui au cauchemar. Elle a même atteint un point de non-retour la semaine dernière lors du coup de sang du Portugais, qui a quitté le stade avant la fin du match face à Tottenham. Sanctionné et écarté face à Chelsea ce week-end, le divorce semble désormais acté avec Manchester United qui cherche à s'en débarrasser le plus vite possible. Problème, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'attaquant de 37 ans n'attire pas les foules. Ce week-end, le journal espagnol AS expliquait que dans son entourage, on commençait à comprendre qu'il sera difficile de rester dans un championnat compétitif, et que son avenir passera probablement par une ligue dite exotique, comme la MLS ou un championnat des pays du Golfe. Sauf qu'un club serait prêt à sauver le soldat Cristiano Ronaldo ! Comme l'indique le Daily Mail, Chelsea est de nouveau intéressé par ses services. Todd Boehly souhaite l'enrôler en janvier, après le Mondial. Le propriétaire des Blues se serait considérablement rapproché de Jorge Mendes ces derniers temps. Reste à savoir si le nouveau coach Graham Potter donnera son feu vert.

Le traumatisme de Paul Pogba

Dans une récente enquête, Le Monde détaillait les derniers mois très agités vécus par Paul Pogba, victime d'une tentative d'extorsion. Ce lundi, c'est le Journal Du Dimanche qui apporte de nouveaux détails à cette affaire sordide. Un ami d'enfance du Français a raconté lors d'une garde à vue l'état dans lequel Paul était, le lendemain de sa séquestration. On apprend notamment que la Pioche a envisagé mettre un terme à sa carrière...« Il a du mal à parler et après, il me dit qu’ils s’étaient fait braquer lui et mon petit frère par des mecs cagoulés avec des armes (...) Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans et que maintenant il doit payer et là, ils lui ont demandé 13 millions d’euros. Paul m’a dit à ce moment-là "comment tu veux que je lui donne cette somme, j’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître". Paul pleurait. Je lui ai dit de se calmer. Il a appelé, mais je ne sais pas qui. Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille ».