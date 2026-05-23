Ligue des Champions : comment le PSG a organisé un media day unique en France

Au Campus PSG, le calme apparent des grandes journées de communication masquait en réalité une véritable mécanique de précision. À une semaine de la grande finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le club parisien a organisé un media day d’une ampleur rarement vue en France pour un événement de ce type. Dès le début d’après-midi, les allées du centre d’entraînement de Poissy se sont remplies de journalistes venus de toute l’Europe, de techniciens, de photographes, de caméras et de consultants pendant que le PSG entrait progressivement dans son tunnel vers Budapest. Luis Enrique, lui, alternait entre corrections tactiques sur le terrain et éclats de rire en conférence de presse. Dans les couloirs, les joueurs défilaient en zone mixte avec le même discours mêlant prudence, sérénité et confiance collective. Mais derrière cette journée très fluide en apparence, le club parisien pilotait surtout une gigantesque opération logistique devenue à elle seule un symbole du nouveau statut européen du PSG.

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Car ce media day avait une dimension particulière. Paris ne recevait pas seulement la presse française venue couvrir une finale de Ligue des Champions. Le PSG accueillait hier le regard de toute l’Europe du football. Arsenal champion d’Angleterre, deuxième finale consécutive pour Paris, possible entrée définitive du club dans une nouvelle dimension continentale… Tous les ingrédients étaient réunis pour transformer Poissy en centre névralgique médiatique du football européen pendant plusieurs heures. Et cela se ressentait immédiatement dans l’atmosphère. Les accents anglais, espagnols, portugais ou italiens se mélangeaient partout autour des terrains du Campus PSG. Plusieurs médias britanniques avaient fait le déplacement pour observer de près celui qui pourrait devenir le prochain cauchemar européen des Gunners. Même deux médias venus directement de Gijón, ville natale de Luis Enrique, étaient présents pour suivre leur entraîneur avant cette nouvelle finale européenne. Tout au long de la journée, le PSG a dû gérer un équilibre délicat entre les demandes françaises, les diffuseurs internationaux et les nombreux médias étrangers désireux d’obtenir un accès privilégié au groupe parisien.

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Un media day aux petits oignons

Dans les coulisses, l’organisation mise en place par le club a atteint des proportions rarement observées lors d’un media day en France. Plus de cent cinquante médias ont été accrédités pour l’événement, un record pour le Campus PSG depuis son ouverture. Pour absorber un tel dispositif, plusieurs dizaines de services du club ont été mobilisés simultanément autour du département communication. Sécurité, restauration, logistique, digital, accueil, production audiovisuelle, gestion des flux médias, tout le Campus a quasiment basculé pendant une journée en configuration Ligue des Champions. Trois étages entiers ont été réquisitionnés afin d’installer les différentes rédactions temporaires, les espaces interviews et les zones techniques. Deux terrasses ont également été ouvertes aux médias, tout comme les abords immédiats du terrain principal, pour permettre aux diffuseurs de multiplier les angles de captation durant l’entraînement ouvert. À certains moments de la journée, Poissy ressemblait davantage à un centre de presse UEFA qu’à un simple centre d’entraînement.

Et la cadence imposée au club tout au long de l’après-midi donnait presque le vertige. Plus de cent prises de parole ont été organisées sous différentes formes pendant le media day. Conférence de presse de Luis Enrique, zones mixtes, diffuseurs internationaux, pools médias, interviews individuelles, passages partenaires, contenus digitaux, échanges avec les agences étrangères ou encore interventions de Mamadou Sakho venu saluer les jeunes du centre de formation. Six joueurs ont défilé devant les journalistes répartis dans quatre pools différents afin de satisfaire un maximum de diffuseurs sans déséquilibrer la préparation sportive. Certaines interviews plus spécifiques ont également été organisées à part, notamment avec les plus grands médias français ou plusieurs autres journaux espagnols venus suivre Luis Enrique et ses joueurs. Derrière cette organisation millimétrée, le PSG cherchait aussi à maîtriser quelque chose de plus large qu’un simple événement médiatique. Montrer un club capable d’assumer totalement sa nouvelle exposition continentale sans laisser le chaos médiatique perturber sa préparation sportive. Cette semaine à Poissy, Paris n’a pas seulement préparé une finale de Ligue des Champions. Les champions d’Europe en titre ont aussi démontré qu’ils savaient désormais gérer ce qui accompagne les très grands rendez-vous européens.