PL : Jack Grealish élu meilleur joueur du mois d’août

C’est ce qu’on appelle faire des débuts fracassants. Après une dernière saison très compliquée du côté de Manchester City, Jack Grealish avait des envies d’ailleurs. Et avec un Pep Guardiola qui ne comptait pas sur lui, l’international anglais a fini par trouver une porte de sortie du côté d’Everton à la mi-août. De quoi lui permettre de se relancer et de prouver qu’à 30 ans, il n’avait rien perdu de son talent.

C’est ce qu’il a réussi à faire en trois matches seulement. Entré en jeu quelques jours après son prêt chez les Toffees (19 minutes jouées), Grealish a débuté en tant que titulaire les deux matches suivants face à Brighton et Wolverhampton. Son bilan ? 4 passes décisives en deux titularisations et désormais un trophée de meilleur joueur du mois d’août puisqu’il a été récompensé par la Premier League ce vendredi. Pas mal.