FIFA : le Congrès américain veut s’attaquer à Gianni Infantino

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines pourrait avoir de lourdes conséquences pour Gianni Infantino. Après avoir remporté une large victoire le 3 novembre dernier, avec la reprise du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, le Parti démocrate entend désormais intensifier son enquête sur les liens entre la FIFA et Donald Trump. Jamie Raskin, figure démocrate de la puissante commission judiciaire de la Chambre, envisage plusieurs moyens de pression sur l’instance dirigeante du football mondial. Selon les informations du Telegraph, des assignations à comparaître pourraient même être émises dès janvier prochain. Infantino se retrouve particulièrement exposé alors qu’il prépare sa campagne pour un nouveau mandat à la tête de la FIFA en mars 2027.

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Au cœur des investigations figurent les relations particulièrement étroites entretenues par Infantino avec Donald Trump. Les deux hommes ont multiplié les apparitions communes depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche, en janvier 2025. Le patron de la FIFA avait même remis au milliardaire le premier Prix de la paix de l’instance en décembre dernier, tout en lui réservant une place privilégiée lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Mais de nouvelles révélations du Telegraph viennent alimenter les soupçons. Infantino aurait sollicité Carlos Cordeiro, son intermédiaire privilégié auprès de l’administration américaine, afin de faciliter l’obtention d’un permis de travail pour une employée de maison immigrée dans sa luxueuse résidence de Miami. La FIFA, qui affirme que le président a personnellement réglé les frais liés à son personnel domestique, rejette toute accusation de faute. Raskin entend désormais faire toute la lumière sur ces pratiques.