Journal du Mercato : l'AC Milan prêt à tout pour revenir au sommet

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France où le Paris Saint-Germain pourrait passer à l'attaque dans le dossier Paulo Dybala (27 ans). Peu utilisé cette saison, la Juventus pourrait laisser son Argentin quitter le club cet été à en croire Sport Mediaset. Une opportunité que le PSG et Mauricio Pochettino pourraient saisir. Une somme entre 60 et 70 M€ pourrait d'ailleurs convaincre les dirigeants turinois de lâcher leur attaquant.

De son côté, Julian Draxler (27 ans) ne devrait, selon toutes vraisemblances, pas prolonger avec le PSG, selon Bild. En fin de contrat cet été, l'Allemand ne voudrait pas se presser pour autant et attendrait le mois de mars pour prendre sa décision. Affaire à suivre…

À Marseille, le club a décidé de lancer une nouvelle offensive dans le dossier Arkadiusz Milik (26 ans). Après avoir tenté leur chance à plusieurs reprises, les Olympiens ont décidé de revoir leur proposition à la hausse. Une offre de 8 M€ + 1 M€ de bonus, encore refusée par le Napoli qui en attend au minimum 10 M€, hors bonus.

Enfin, un peu plus à l'Est sur la Côte d'Azur, Jean-Pierre Rivère a coupé court à la rumeur qui liait l'OGC Nice à Jesse Lingard (28 ans, Manchester United). Dans une interview accordée à Nice-Matin, le président du Gym a déclaré : « Nous avons vu beaucoup de noms apparaître dans la presse sans aucun fondement. Notre objectif est de récupérer l’ensemble de notre effectif […] Il ne faut pas s’attendre à des grands noms ».

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et plus précisément de l'Allemagne où Schalke 04 tenterait de récupérer Klaas-Jan Huntelaar (37 ans). Peu utilisé à l'Ajax, l'attaquant néerlandais ne serait pas contre l'idée de donner un dernier coup de main à son ancien club à en croire les informations de Sport 1.

En Angleterre, ça pourrait s'agiter dans les coulisses à Chelsea. En manque de résultats, les jours de Frank Lampard pourraient être comptés. Sport Bild avance que les Blues pourraient faire revenir Avram Grant dès cet hiver, avant qu'il ne laisse les rênes à Thomas Tuchel l'été prochain.

Le focus du jour

Direction l'Italie pour notre focus du jour où l'AC Milan s'agiterait dans tous les sens. Les Rossoneri vont devoir gérer les fins de contrat de trois joueurs majeurs de l'effectif, à savoir Gianluigui Donnarumma (21 ans), Zlatan Ibrahimović (39 ans) et Hakan Çalhanoğlu (26 ans). Ce dernier qui fait l'objet de convoitise, notamment de la part de Manchester United qui souhaiterait tirer parti de cette situation en offrant un contrat à l'international turc.

En défense, Mohamed Simakan (20 ans) pourrait finalement glisser entre les doigts des dirigeants milanais. Pour cause, le défenseur de Strasbourg aurait finalement donné son accord pour rejoindre le RB Leipzig cet hiver. Un échec qui aurait poussé Milan à accélérer dans le dossier Fikayo Tomori (23 ans). Selon les informations de Sky Italia, le club lombard discuterait depuis plusieurs jours avec Chelsea pour obtenir le prêt du défenseur anglais. Un prêt qui pourrait être assorti d'une option d'achat de 30 M€.

Le Milan pourrait tout de même piocher en France. Selon nos informations, Loïc Badé (20 ans, RC Lens) serait dans le viseur des Rossoneri. Un dossier dans lequel les Milanais devraient avoir de la concurrence puisque Rennes, Lyon, Leeds et le Borussia Mönchengladbach auraient également manifesté un intérêt pour le défenseur lensois.

Au milieu, Kouadio Koné (19 ans) ferait, selon nos informations, l'objet d'une première offre de la part du Milan. Auteur d'une très bonne saison avec le Toulouse FC, le natif de Colombes serait également suivi par Manchester United et le Borussia Mönchengladbach. Des Milanais qui seraient sur le point d'officialiser le prêt de Soualiho Meïté (26 ans). Selon nos informations, l'ancien Monégasque débarquerait sous forme de prêt, assorti d'une option d'achat de 10 M€.

Enfin devant, Milan aurait pris contact avec Mario Mandžukić (34 ans). Libre depuis son départ du club qatari d'Al-Duhail en juillet dernier, l'ancien Turinois pourrait faire son retour en Serie A. Les dirigeants milanais auraient également pris quelques renseignements auprès de Crystal Palace, à propos de Wilfried Zaha (28 ans). Une piste forcément plus onéreuse qui pourrait refroidir la direction du club.

Et si le Milan AC cherche un attaquant, Alexandre Pato (31 ans) est disponible. Passé par le Milanello entre 2008 et 2013, le Brésilien n'a jamais vraiment oublié son ancienne équipe et se verrait bien y revenir, lui qui évolue actuellement au Brésil au São Paulo FC. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport : « J'ai entendu dire qu'en Italie, il y a peut-être des clubs qui s'intéressent à moi. Ce serait un rêve de pouvoir retourner à l'AC Milan, qui est dans mon cœur. Avec Ibra, on pourrait peut-être jouer ensemble. Nous ferions une bonne équipe ». La balle est désormais dans le camp rossonero.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Pablo (29 ans) quitte les Girondins de Bordeaux, à six mois de la fin de son contrat. Le défenseur brésilien s'est engagé avec le Lokomotiv Moscou sur les bases d'un contrat longue durée.

Toujours en France, Cyrille Bayala (24 ans) retourne du côté de l'AC Ajaccio. Déjà prêté par le RC Lens la saison passée, le Burkinabé s'est définitivement engagé avec l'ACA jusqu'en 2022.

Enfin, ça bouge également sur les bancs des entraineurs puisque Wayne Rooney (35 ans) a été promu en tant que manager à plein temps du club de Derby County. Nommé depuis le départ de Philip Cocu en tant qu'intérimaire, l'ancien attaquant de Manchester United a signé un bail de deux ans et demi avec le club de Championship.

Le défenseur central international camerounais de Salzbourg Jérôme Onguéné (23 ans) est lui prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison.

