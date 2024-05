Le Fenerbahçe est prêt à tout pour recruter José Mourinho

Limogé en janvier dernier par l’AS Roma en raison d’une première moitié de saison décevante, José Mourinho demeure toujours sans club mais se retrouve régulièrement sondé à l’étranger. Si le technicien portugais a dernièrement été annoncé sur les tablettes du Besiktas, un autre géant de Turquie est prêt à tout pour s’attacher ses services. Candidat à la présidence du Fenerbahçe, Aziz Yildirim a révélé devant la presse qu’il se rendra à Londres pour assister à la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund et qu’il tentera de convaincre le Lusitanien de rejoindre ses rangs.

«Nous rencontrerons Mourinho à Londres samedi. Mourinho lui-même m’a dit qu’il avait regardé à la fois le derby et le match d’Istanbulspor. Il me parlera des transferts samedi. Nous prendrons qui il veut ! Nous allons lui parler et nous préparer à tout ce qui est nécessaire pour l’équipe. Nous ferons ce qu’il veut, pas de problème. Sachez que l’argent n’est pas un problème. Fenerbahçe a toujours de l’argent», a déclaré le dirigeant turc à l’approche des élections pour la présidence du vice-champion de Süper Lig.