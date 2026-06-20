Coupe du Monde 2026, Maroc : la soirée très animée d’Achraf Hakimi
Titulaire contre l’Ecosse (victoire 1-0 du Maroc) et auteur d’une bonne prestation, Achraf Hakimi a été victime d’une partie du public, hué sur chaque ballon touché, sans doute conséquence de ses déboires judiciaires en France. Il garde néanmoins le soutien de sa sélection.
En pleine Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, et à la veille de disputer son second match de la compétition contre l’Écosse Achraf Hakimi a appris la mauvaise nouvelle. Alors qu’il tentait d’obtenir un non-lieu, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol sur une jeune femme. C’est la douche froide pour le joueur, qui a immédiatement pris la parole sur les réseaux sociaux pour se défendre et faire entendre sa vérité.
«La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire". J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler», a-t-il écrit.
Hué par le public, soutenu par son équipe
Il n’avait pas encore fait d’apparition publique depuis la diffusion de cette information. Cette nuit lors d’Ecosse-Maroc, match remporté 1-0 grâce à un but précoce signé Saibari, son 2e du Mondial, le capitaine des Lions de l’Atlas a été chahuté sur le terrain et en tribune. S’il a bien failli doubler la mise à la 18e, il a été pris pour cible par une partie du public du Foxborough Stadium, hué à chaque ballon touché. John McGinn, le milieu de terrain écossais, a même tenté de le faire sortir de son match en venant front contre front. Pas de quoi le perturber non plus puisqu’il a réalisé une prestation consistante.
Le latéral parisien a surtout tout le groupe avec lui. «Il était bien. Il s’est réveillé le matin, il a mangé comme tout le monde, il s’est préparé, il a motivé tout le monde. Il était dans le vestiaire, il était concentré, il voulait faire un gros match, il a fait un gros match. Donc on n’a rien à dire. On est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein», a assuré son sélectionneur Mohamed Ouabhi, après la rencontre, bien décidé à lui confiance jusqu’au bout de cette Coupe du Monde 2026. «Il va encore faire de très bons matches, c’est le meilleur latéral droit du monde, il va le montrer dans cette Coupe du monde. C’est une personne qui est très importante pour moi, pour le staff, pour les joueurs, pour l’équipe marocaine».
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