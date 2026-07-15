Les Glasgow Rangers foncent sur Olwethu Makhanya

Selon nos informations, les Glasgow Rangers pistent le défenseur sud-africain Olwethu Makhanya. Joueur de Philadelphie (MLS), le défenseur central de 22 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat américain ces derniers mois, au point de susciter de nombreux intérêts en Europe. Il pourrait venir renforcer la défense écossaise, alors que Ben Gofrey vient de rejoindre le club.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, nous vous révélions que les Glasgow Rangers pistaient également Sankhoun Diawara. Mais selon nos informations, ce dossier a connu des complications, d’où la volonté du club écossais de se tourner vers d’autres pistes. Arrivé à Troyes en 2020 à seulement 14 ans, Sankhoun Diawara est aujourd’hui lié à son club formateur jusqu’en juin 2027 et sort d’une belle saison.