LdC : le PSG va présenter son trophée à Roland-Garros

Les festivités ne font que commencer pour le Paris Saint-Germain. Au lendemain de son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, le club de la Capitale va célébrer ce dimanche après-midi son nouveau titre européen avec ses supporters sur le Champ-de-Mars, avant d’aller au Palais de l’Élysée pour être accueilli par le président de la République, Emmanuel Macron. La journée se terminera comme la saison passée, par une célébration dans un Parc des Princes qui risque d’être en feu.

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La fête devrait toutefois se poursuivre ce lundi. D’après Canal+, plusieurs joueurs du club francilien vont présenter le trophée de la Ligue des Champions à Roland-Garros. Une initiative déjà réalisée l’année passée, avec un Ousmane Dembélé qui avait brandi la Coupe aux grandes oreilles devant un public parisien en extase.