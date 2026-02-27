Strasbourg-Lens : les compositions officielles

C’est le choc du soir. Lens se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement deuxièmes à deux points du leader parisien, les hommes de Pierre Sage voudront l’emporter pour reprendre provisoirement la première place et se donner de la confiance. De leur côté, les Strasbourgeois, septièmes, veulent se rapprocher des places européennes.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Thauvin, Edouard et Saïd. Sangaré occupe l’entrejeu avec Thomasson tandis qu’Abdulhamid et Udol sont pistons. Du côté de Strasbourg, Panichelli est titulaire en pointe devant Moreira, Enciso et Godo.

Les compositions officielles :

Strasbourg : Penders - Doué, Omobamidele, Doukouré, Godo - El-Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Ouattara - Panichelli.

La suite après cette publicité

Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Edouard, Saïd.