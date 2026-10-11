Inter Miami : le nouveau doublé de Lionel Messi après ses adieux à l’Argentine

Quatre jours après ses adieux à la sélection argentine, Lionel Messi a retrouvé le chemin des filets avec l’Inter Miami. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’octuple Ballon d’Or a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe contre DC United (4-0), en MLS. D’abord servi par Luis Suárez, l’Argentin a ensuite fait la différence grâce à une percée individuelle conclue par une frappe victorieuse. Une nouvelle performance qui confirme sa bonne dynamique, lui qui avait également marqué et délivré deux passes décisives lors de son dernier match avec l’Albiceleste.

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Messi magic 🪄 Two goals for the World Cup Champion. https://t.co/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

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Avec désormais 23 buts au compteur en championnat, Messi occupe la première place du classement des buteurs de MLS, auquel il ajoute 13 passes décisives, soit le deuxième meilleur total de la ligue. L’Inter Miami, tenant du titre, reste en course pour conserver sa couronne malgré une saison irrégulière, tandis que son numéro 10 peut espérer décrocher un troisième trophée de MVP consécutif. De retour aux États-Unis après cette dernière parenthèse internationale, Messi poursuit donc sur sa lancée avec son club, où il reste l’un des principaux artisans des ambitions floridiennes.