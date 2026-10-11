Menu Rechercher
Commenter 1
MLS

Inter Miami : le nouveau doublé de Lionel Messi après ses adieux à l’Argentine

Par Allan Brevi
1 min.
Inter Miami 4-0 DC United

Quatre jours après ses adieux à la sélection argentine, Lionel Messi a retrouvé le chemin des filets avec l’Inter Miami. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’octuple Ballon d’Or a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe contre DC United (4-0), en MLS. D’abord servi par Luis Suárez, l’Argentin a ensuite fait la différence grâce à une percée individuelle conclue par une frappe victorieuse. Une nouvelle performance qui confirme sa bonne dynamique, lui qui avait également marqué et délivré deux passes décisives lors de son dernier match avec l’Albiceleste.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Avec désormais 23 buts au compteur en championnat, Messi occupe la première place du classement des buteurs de MLS, auquel il ajoute 13 passes décisives, soit le deuxième meilleur total de la ligue. L’Inter Miami, tenant du titre, reste en course pour conserver sa couronne malgré une saison irrégulière, tandis que son numéro 10 peut espérer décrocher un troisième trophée de MVP consécutif. De retour aux États-Unis après cette dernière parenthèse internationale, Messi poursuit donc sur sa lancée avec son club, où il reste l’un des principaux artisans des ambitions floridiennes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier