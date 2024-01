Andrea Agnelli jure l’implication de Nasser al-Khelaïfi dans le projet de Super League

Porte-étendard de la lutte contre la Super League et ses instigateurs, Nasser al-Khelaïfi pourrait bien voir sa cote de popularité chuter auprès de l’UEFA. Alors que le président du PSG réaffirme sans cesse son intention de voir les frondeurs réintégrer l’ECA dont il est également le président, son homologue Andrea Agnelli a livré de croustillantes révélations à son sujet. Dans un entretien accordé au Financial Times ce vendredi, l’ancien président de la Juve et membre fondateur du projet de Super League a révélé que NAK avait lui aussi tenté de tourner le dos à l’UEFA au départ. Comment ? En créant de toute pièce un nouveau tournoi alternatif nommé «Bohr».

«Je me souviens d’avoir pris l’avion pour Paris en plein Covid, raconte Andrea Agnelli. Il n’y avait personne autour. Paris était désert. Nasser (al-Khelaïfi) et moi avions eu des conversations à propos d’une nouvelle compétition, où il disait que nous avions besoin de changements, car si nous ne réagissions pas, nous étions morts.» Un porte-parole de Nasser al-Khelaïfi a lui confirmé l’information, précisant toutefois qu’il n’y avait aucune volonté de faire de l’ombre à l’UEFA. À chacun sa liberté de croyance. Mais pour Agnelli, Nasser al-Khelaïfi a affiché deux visages dans ce dossier, alors qu’il s’érige aujourd’hui comme le premier ennemi de la Super League.