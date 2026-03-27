Victor Muñoz, le Catalan formé au FC Barcelone et au Real Madrid, et nouvel appelé de Luis de la Fuente

Le Real Madrid avait senti le coup venir au moment de vendre Victor Muñoz à Osasuna l’été dernier. En acceptant de céder l’ailier de 22 ans pour 5 M€ (+ 1M€ en fonction des bonus), la Casa Blanca a tout de même conservé 50% des droits de propriété et s’est conservée une option de rachat prioritaire sur les trois prochaines saisons, alors que sa clause libératoire a été fixée à 40 M€. La méthode est éprouvée et fonctionne depuis pas mal d’années. Ce fut le cas avec Marco Asensio ou plus récemment avec Nico Paz, lequel devrait revenir la saison prochaine dans la capitale espagnole pour 9 M€ après avoir été vendu 6 M€ à l’été 2024.

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La véritable première saison professionnelle qu’est en train de réaliser le jeune Muñoz donne raison à son ancien employeur. Son activité et ses qualités de vitesse et de dribble font des dégâts sur le flanc gauche. Droitier, et capable de jouer sur les deux ailes, son physique trapu et tonique (1m73) lui permet d’avoir un centre de gravité très bas et de résister sur ses jambes aux chocs physiques. Sa ligne de statistiques est encore imparfaite avec 6 buts et 5 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues mais c’est déjà suffisant pour Luis de la Fuente, lequel l’a appelé pour la première en équipe nationale.

Non conservé par la Masia à 14 ans…

On pourrait le voir dès ce soir face à la Serbie et contre l’Égypte mardi prochain dans deux matchs amicaux qui vont compter à trois mois de la Coupe du Monde. Dans la liste, c’est bien lui qui prend la place de Nico Williams, auteur d’une saison tristoune, plombée par une pubalgie. «Nous voulons que ces jeunes joueurs soient confrontés à ce genre de pression, une pression qu’ils ne connaîtront peut-être pas dans leurs clubs respectifs», expliquait le sélectionneur en conférence de presse. Le Catalan de naissance voit sa régularité être récompensée au meilleur des moments et très rapidement.

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Avant de rejoindre Pampelune, il n’avait connu que 4 apparitions en fin de saison dernière avec le Real. Il s’agit là d’une éclosion relativement tardive pour un joueur dont le parcours a été semé d’embûches. En 2017, après trois ans à la Masia, l’ado de 14 ans n’est pas conservé. Formé aux côtés de Fermin Lopez et d’Alejandro Baldé entre autres, le petit joueur à la tignasse rousse est bon, mais pas assez aux yeux de ses formateurs. Le club barcelonais de Damm le récupère, le temps pour lui de se développer et voir le Real Madrid se signaler alors qu’il a déjà 18 ans. «D’autres équipes étaient intéressées, mais lorsque le Real Madrid s’est renseigné, il n’y avait pas lieu de surenchérir, l’affaire était conclue», se rappelait un représentant du CF Damm.

… le Real en profite

Débutée à la Masia, c’est au Castilla qu’il termine sa formation et se distingue même s’il n’est pas toujours titulaire sous les ordres de Raul. Ses qualités sont pourtant évidentes et tout le monde lui dessine un avenir en Liga, mais peut-être pas au Real, pas réputé pour mettre ses jeunes en avant en équipe première. Les Merengues en profiteront surtout pour une opération financière alléchante, comme souvent avec sa pouponnière. D’après Transfermarkt, la valeur du Baron Rouge, surnom donné par certains médias, a déjà quadruplé depuis son arrivée à Osasuna, passant de 5 à 20 M€. Sunderland a même pensé à proposer une offre avoisinant les 25 M€ cet hiver d’après la presse espagnole.

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«Dès mon arrivée à Pampelune, je me suis senti comme chez moi. Le staff et les supporters m’ont accueilli à bras ouverts, répondait-il au sujet de la rumeur l’envoyant chez les Black Cats. Je suis concentré sur ce projet, sur ce qui me permet de progresser. Je suis très heureux avec mes coéquipiers, qui sont indispensables. C’est un groupe fantastique. Je pense d’abord à l’équipe, à bien finir la saison, et je ne veux penser à rien d’autre. On verra ce que l’avenir nous réserve». Ce futur pourrait bien se dessiner en Amérique cet été, avant un possible transfert. El Chiringuito avance même un intérêt… du FC Barcelone. Pour boucler la boucle ? Le Real aura aussi son mot à dire.