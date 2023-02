Chelsea : Graham Potter est déjà à l’heure des choix

La suite après cette publicité

Graham Potter a beau porter un patronyme de sorcier, ce n’est pas d’un coup de baguette magique qu’il parviendra à relever Chelsea. 10e avant d’aborder cette 22e journée de Premier League et la réception de Fulham, le club a dix points de retard sur la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions en fin de saison. C’est l’objectif de la direction. Pour aider son entraîneur arrivé au mois de septembre, elle lui a trouvé une potion qu’elle voudrait miraculeuse. Dépenser à tout-va sur le mercato.

Avec les 121 M€ lâchés en Enzo Fernandez dans les dernières minutes de janvier, les Blues ont fait monter la note à 340 M€ pour les 7 joueurs recrutés cet hiver. On atteint même 550 M€ en comprenant le mercato estival durant lequel il y a déjà eu pas moins de 9 renforts. Après une première partie de saison ratée, ça n’a visiblement pas suffi. Voici donc un effectif considérablement remanié qui va devoir être immédiatement performant pour tenter de rattraper son retard sur ses concurrents. Une mission périlleuse.

La direction veut laisser du temps à Potter

Difficile d’imaginer cette équipe sans Ligue des Champions l’an prochain, surtout après cette fortune dépensée. L’échec serait considérable. Il va pourtant falloir du temps et c’est d’ailleurs ce que vont accorder les dirigeants à leur entraîneur. Selon The Guardian, la patience sera de mise à Stamford Bridge. Le board est conscient que pour faire passer ses idées de jeu, du travail sur la durée est nécessaire malgré la pression inhérente liée aux exigences de résultats et aux dépenses vertigineuses.

Chelsea souhaite même se servir de cette seconde partie de saison pour dresser un bilan en vue de l’intersaison. Cela permettra au club de procéder à un large inventaire de cet effectif considérable, auquel doit s’ajouter Christopher Nkunku, déjà programmé pour la rentrée en août. Certains partent d’ores et déjà avec pas mal de retard comme Hakim Ziyech, lui qui aurait dû être un joueur du PSG sans la lenteur administrative des Blues, mais aussi de Christian Pulisic, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Une évaluation de l’effectif sur la durée

Forcément, les joueurs prêtés comme Romelu Lukaku et Callum Hudson-Odoi auront un handicap. Ce n’est pas tout car il faut régler le cas Mason Mount, avec qui les négociations s’éternisent, lui dont le contrat se termine en 2024. D’autres internationaux anglais ne sont sûrs de rien comme Conor Gallagher et Ben Chilwell. Raheem Sterling, pourtant arrivé l’été dernier seulement pour 56 M€, voit venir une terrible concurrence avec Mudrik, les deux hommes préférant évoluer sur le côté gauche de l’attaque. L’énoncé est posé, l’évaluation commence dès ce soir face aux Cottagers.