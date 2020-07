Everton : Carlo Ancelotti aimerait avoir une équipe complète pour mi-août

Suite à sa défaite contre Bournemouth (1-3) ce dimanche dans le cadre de la 38e journée de Premier League, Everton termine la saison à la douzième place. La formation de Carlo Ancelotti devra donc faire bien mieux la saison prochaine et pour cela, il faudra se renforcer. Interrogé sur le mercato des Toffees après la rencontre, le technicien italien a fait un petit point.

«Nous y travaillons. Nous savons, et tout le monde sait, que l'équipe doit être améliorée. Nous avons le temps d'y réfléchir et nous devons l'améliorer avant le début de la nouvelle saison. Nous savons que le marché est ouvert jusqu'au 5 octobre mais je ne sais pas s'il est possible d'avoir l'équipe prête lorsque nous commencerons à la mi-août. Ce sera le meilleur scénario possible», a lâché l'ancien entraîneur du Napoli. Pour le moment, seul l'ancien Marseillais Niels Nkounkou a signé.