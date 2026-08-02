Pourquoi le transfert tant attendu de Rodri au Real Madrid est totalement paralysé

Le Real Madrid ne fait pas les choses à moitié cet été, et les Merengues sont en train de concocter un effectif de qualité pour permettre à l’équipe de prétendre à tous les titres possibles. Après avoir recruté cinq joueurs – Dumfries, Cucurella, Konaté, Bernardo Silva et Espi – les Merengues s’apprêtent à accueillir Yan Diomandé ainsi que Rodri, le MVP du dernier Mondial. Mais l’arrivée de l’Espagnol peine à se concrétiser…

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D’ailleurs, Enzo Maresca a été assez clair à ce sujet samedi soir, en conférence de presse. « Rodri au Real Madrid, ce ne sont que des spéculations », a ainsi indiqué le tacticien italien. Ces dernières heures, les médias espagnols ont tout de même fait plusieurs révélations qui expliquent pourquoi Rodri n’est toujours pas officiellement madrilène, malgré un accord déjà trouvé entre joueur et club depuis un moment. D’abord, comme l’indiquait AS plus tôt ce week-end, le Real Madrid se concentre sur la finalisation du deal Diomandé, complexe en raison de plusieurs raisons liées à ses droits d’image et à des mandats d’agents.

Le Real Madrid n’est pas pressé

De son côté, la Cadena COPE indique que le Real Madrid ne veut pas brusquer les choses, et que les décideurs madrilènes restent aussi très confiants. Ils attendent que Manchester City sécurise le remplaçant de l’Espagnol, qui pourrait bien être Ayyoub Bouaddi. De plus, le joueur de 30 ans s’est récemment fait opérer du dos et ne peut pas reprendre l’entraînement avant plusieurs semaines. Il n’y a donc pas urgence de le faire venir à Madrid, puisqu’il ne pourra de toute manière pas s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers de suite.

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Quant au journal Sport, il précise que Manchester City n’est pas dans l’urgence pour vendre, n’ayant pas forcément besoin de fonds de manière impérative, et que les Cityzens peuvent donc faire traîner les négociations. Ils exigent d’ailleurs 70 millions d’euros ; une somme que le Real Madrid n’a pas l’intention de payer pour l’instant. Si toutes les parties sont condamnées à s’entendre, tout indique que ce dossier se règlera plus tard dans le mois…