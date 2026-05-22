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Le Barça annonce un premier départ

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Thiago Alcantara et Hansi Flick @Maxppp

Ce vendredi, plusieurs départs ont été annoncés ici et là. En Angleterre, Pep Guardiola a confirmé qu’il ne serait plus sur le banc de Manchester City. Idem pour Alvaro Arbeloa qui va s’en aller après quelques mois au Real Madrid. Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick restera bien en poste, lui qui a prolongé son bail. En revanche, l’Allemand va perdre un membre de son staff.

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Jijantes annonce que Thiago Alcantara va quitter le FC Barcelone. Membre du staff technique ces deux dernières années, l’ancien joueur a décidé de s’en aller pour des raisons personnelles. Une information confirmée dans la foulée par Flick en conférence de presse. «Il a un comportement exemplaire et il est formidable. Il m’a beaucoup aidé ici au Barça, et ces deux dernières années, il a été exceptionnel. Il va nous manquer, mais je comprends qu’il ait ses propres projets, et c’est très bien. J’espère qu’il pourra revenir un jour, car nous avons besoin de joueurs comme lui.» L’ancien joueur du Bayern Munich appréciera.

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