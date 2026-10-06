Chelsea : Emanuel Emegha aperçu à la sortie d’une boite de nuit à Paris

Rien ne se passe comme prévu pour Emanuel Emegha. Recruté en 2025 par Chelsea contre moins de 30 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans a connu un prêt de six mois cataclysmique pour terminer son aventure à Strasbourg. Arrivé à Londres pour se relancer et confirmer les espoirs placés en lui, l’attaquant s’est heurté à un mur.

La suite après cette publicité

« Je suis pas un footballeur, je suis un artiste. » 😌 Emanuel Emegha a été vu à la sortie de la boîte de nuit "Le Cova" à Paris durant cette trêve internationale. 🕺🏿🇳🇱 La suite après cette publicité « J’ai deux jours off, je profite ! » https://t.co/lLLLiC42Cu— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 6, 2026

N’entrant clairement pas dans les plans de Xabi Alonso, Emegha est constamment blessé. Pour ne rien arranger, le Néerlandais s’est affiché la nuit dernière à la sortie d’une boîte de nuit parisienne. Interpellé par des personnes qui l’ont reconnu, Emegha a expliqué qu’il n’était pas un footballeur mais un artiste. Plus léger, il a expliqué que sa présence était due à deux jours off.