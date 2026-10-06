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Chelsea : Emanuel Emegha aperçu à la sortie d’une boite de nuit à Paris

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Emmanuel EMegha @Elhadjiloum

Rien ne se passe comme prévu pour Emanuel Emegha. Recruté en 2025 par Chelsea contre moins de 30 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans a connu un prêt de six mois cataclysmique pour terminer son aventure à Strasbourg. Arrivé à Londres pour se relancer et confirmer les espoirs placés en lui, l’attaquant s’est heurté à un mur.

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N’entrant clairement pas dans les plans de Xabi Alonso, Emegha est constamment blessé. Pour ne rien arranger, le Néerlandais s’est affiché la nuit dernière à la sortie d’une boîte de nuit parisienne. Interpellé par des personnes qui l’ont reconnu, Emegha a expliqué qu’il n’était pas un footballeur mais un artiste. Plus léger, il a expliqué que sa présence était due à deux jours off.

Pub. le - MAJ le
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