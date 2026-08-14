OM : les mots forts de Grégory Lorenzi sur le mercato

À l’approche du dernier match amical contre l’Atlético de Madrid avant la reprise de la saison en Ligue 1, Grégory Lorenzi était présent avant la rencontre et a évoqué le mercato de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Ligue 1+, le nouveau directeur sportif a reconnu que plusieurs recrues étaient déjà identifiées et pourraient rejoindre Marseille, mais uniquement en cas de ventes. La marge de manœuvre marseillaise reste limitée en raison de l’encadrement imposé par la DNCG.

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«On s’attendait à une situation difficile, on est encadré par la DNCG. On savait que ça allait être difficile, on travaille d’arrache-pied quotidiennement. On doit vendre des joueurs avant de pouvoir boucler de nouvelles arrivées, on y travaille. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite. Ce n’est pas une situation plaisante, mais on va essayer de débloquer ce mercato», a-t-il lâché.