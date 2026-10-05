La liste des 25 finalistes pour le Golden Boy 2026 est connue
L’écrémage se poursuit dans la course au Golden Boy 2026. À partir de cet après-midi, ils ne sont plus que 25 à pouvoir rêver à la succession de Désiré Doué.
Qui succèdera à Désiré Doué (PSG), lauréat du Golden Boy 2025 ? En attendant de le savoir, Tuttosport (journal fondateur du trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe) vient de dévoiler la liste des 25 finalistes. Pour rappel, ils sont 100 prétendants au début, avant de voir la liste se réduire au fil des mois. Pour ce qui est du règlement, les 25 finalistes seront départagés par un panel de journalistes sportifs de plusieurs grands médias européens, dont Foot Mercato.
Le mode de sélection des nommés se fait via la méthodologie du Golden Boy Index développée par Football Benchmark qui repose sur trois piliers : la performance sportive, le temps de jeu, et la force du club, auxquels s’ajoute un bonus composite prenant en compte les performances internationales et européennes. Enfin, un joueur ayant remporté le trophée ne peut pas le remporter une deuxième fois.
Cubarsi le favori
Maintenant que les règles sont claires, voici les 25 heureux élus. Champion du monde avec l’Espagne et élu meilleur jeune de la Coupe du Monde 2026, le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsi (19 ans) est le premier nom cité et fait office de grand favori à la victoire finale. Transféré l’été dernier à Manchester City en échange de 100 M€, l’ancien Lillois Ayyoub Bouaddi (19 ans) intègre pour la première fois le cercle fermé des finalistes. Auteur d’une excellente première saison en Premier League avec Bournemouth (13 buts en 33 matches), Eli Junior Kroupi (20 ans) a logiquement été récompensé.
Contrairement à l’année dernière où il avait placé trois joueurs parmi les finalistes, le Paris Saint-Germain sera uniquement représenté par Warren Zaïre-Emery. De son côté, le Real Madrid compte deux représentants : Endrick et sa recrue estivale Yan Diomandé. À défaut d’avoir brillé avec les Merengues, l’Ivoirien doit sa présence dans ce top 25 à sa saison XXL avec le RB Leipzig (15 buts, 12 passes décisives en 54 matches, toutes compétitions confondues). Enfin, cette année encore, Tuttosport a délivré des wild card. Cette année, Charalampos Kostoulas (Brighton), Joane Gadou (BVB), Rodrigo Mora (AS Roma), Xavi Espart (FC Barcelone) et Franco Mastantuono (Fiorentina) qui en ont profité.
Les 25 finalistes :
- Pau Cubarsi (FC Barcelone)
- Marc Bernal (FC Barcelone)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Yan Diomandé (Real Madrid)
- Endrick (Real Madrid)
- Luka Vuskovic (Brighton)
- Victor Froholdt (Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rayan (Bournemouth)
- Junior Kroupi (Bournemouth)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Konstantinos Karetsas (BVB)
- Saïd El Mala (Cologne)
- Jon Martin (Real Sociedad)
- Kerim Alajbegovic (Juventus)
- Finn Jeltsch (Stuttgart)
- Lennart Karl (Bayern Munich)
- Charalampos Kostoulas (Brighton, wild card)
- Joane Gadou (BVB, Wild card)
- Rodrigo Mora (AS Roma, wild card)
- Xavi Espart (FC Barcelone, wild card)
- Franco Mastantuono (Fiorentina, wild card)
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