Bilbao : la légende Aritz Aduriz prend sa retraite

Légende de l'Athletic, Aritz Aduriz a décidé, à 39 ans, de mettre un terme à sa carrière de footballeur. L'attaquant originaire de Saint-Sébastien avait retrouvé son club de cœur en 2012, après une escapade à Valence. Il raccroche les crampons sur un bilan de 573 matches professionnels, 219 buts et 63 passes décisives. Bilbao, là où tout avait commencé pour lui en 2000 (jusqu'en 2003) et là où il retomba toujours sur ses pattes (il repassa par l'Athletic de 2006 à 2008). Passé par Burgos, Valladolid et Majorque, Artiz Aduriz a également fait le bonheur de la sélection espagnole, avec 13 sélections depuis 2010, dont une dernière le 9 octobre 2017.

Le joueur a laissé un message poignant sur Twitter. «L’heure est venue. J’ai dit plusieurs fois que le football me quitterait avant que je prenne la décision de le quitter. Hier, les médecins m’ont conseillé de me tourner vers un chirurgien, le plus tôt possible, et de me faire poser une prothèse de hanche, pour continuer à vivre ma vie le plus normalement possible. Malheureusement, mon corps a dit stop. Je ne peux plus aider mes coéquipiers comme je l’aurais souhaité, ni comme ils le méritent. C’est la vie d’un sportif de haut niveau. C’est simple, très simple. Malheureusement, nous traversons actuellement des situations beaucoup plus sombres et douloureuses, la pandémie qui nous touche nous a causé des dommages irréparables et nous devons poursuivre le combat, ensemble. C’est pourquoi je ne veux pas que vous vous fassiez du souci pour moi, ce n’est qu’une anecdote. Oublions les fins rêvées, nous aurons le temps de nous dire au revoir. Et oui, le temps est venu de dire au revoir, et c’est ici que la route s’arrête pour moi – inoubliable et merveilleuse, du début à la fin. Merci, du plus profond de mon cœur.»