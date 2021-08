PSG : Abdou Diallo évoque son repositionnement

Avec un Juan Bernat absent depuis sa rupture des ligaments croisés en septembre dernier et un Layvin Kurzawa sur le départ (malgré une prolongation jusqu'en 2024 l'été passé), Mauricio Pochettino doit bricoler au poste de latéral gauche, notamment depuis le transfert de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Alors que le titi Teddy Alloh est encore trop tendre pour tenir ce couloir, le tacticien a décidé d'y replacer l'un de ses défenseurs centraux. Ne voulant pas toucher à la charnière plutôt convaincante formée par Marquinhos et Presnel Kimpembe, Pochettino a alors jeté son dévolu sur Abdou Diallo. Déjà utilisé à ce poste plusieurs fois en fin de saison dernière, comme en finale de Coupe de France, Diallo y a fait toute sa préparation, avant d'y jouer les trois premiers matches officiels du PSG.

Pour PSGTV, le Français avoue s'y épanouir : « je m'adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plaît, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l'instant, ça me réussit puisqu'il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent. Après, forcément, quand tu commences la saison comme un titulaire, ça te place tout de suite dans un bon état d’esprit. J'espère que ça va continuer et pour l'instant, je suis très content de mon début de saison. » Reste à savoir si l'état-major parisien le voit comme une solution interne temporaire, ou une vraie alternative durable à ce poste.