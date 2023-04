OL - Rennes : la réaction à chaud d’Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Quelques secondes seulement après la victoire de l’OL face au Stade Rennais (3-1), Alexandre Lacazette, buteur lors de cette rencontre, s’est exprimé au micro de Prime Video. L’occasion pour l’attaquant lyonnais d’afficher sa joie après l’élimination des siens contre le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France.

«La victoire était importante, on revient à cinq points avec les résultats des autres équipes, mais on voulait montrer un autre visage. Depuis mercredi, il y a beaucoup de déception et réagir comme cela, c’est super, il fallait relever la tête. Les supporters, comme nous, sont déçus. On remercie ceux qui sont venus et on comprend les absents qui donnent beaucoup depuis des années et qui ne sont pas récompensés. On fait de notre mieux, on donne tout pour chaque match, il faut continuer comme cela jusqu’à la fin de saison».

