PSG, LdC : Kylian Mbappé égale David Trézéguet

Auteur de l'ouverture du score face à Manchester City mercredi soir (48e) malgré la défaite (2-1), l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a déjoué tous les pronostics en marquant contre le cours du jeu, largement dominé par les Cityzens avant que ces derniers ne s'imposent pour prendre la tête du groupe A.

Avec ce but pour sa 50e apparition en Ligue des Champions, l'attaquant de 22 ans a inscrit son 29e but dans cette compétition, entrant dans le podium et égalant l'ancien de la Juventus Turin David Trézéguet dans le classement des buteurs français dans la Coupe aux grandes oreilles. Prochain objectif pour lui : l'ancienne gloire d'Arsenal Thierry (50), dauphin du buteur du Real Madrid Karim Benzema, encore décisif face au Sheriff Tiraspol (76).