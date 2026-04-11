Bologne : l’ancien Marseillais Jonathan Rowe marche sur l’eau

En août 2024, l’OM recrutait Jonathan Rowe en provenance de Norwich City contre 14,5 millions d’euros. Un souhait de Roberto De Zerbi, qui avait vu en lui un profil idéal pour son système de jeu. Pendant sa première saison à Marseille, Rowe a montré des éclairs, notamment et surtout face à l’OL. Mais il n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Et pour sa deuxième saison, l’arrivée d’Igor Paixao, recruté pour 30 millions d’euros, avait encore réduit ses chances. Mais tout a vraiment basculé lors du premier match de Ligue 1 à Rennes (0-1). Dans les vestiaires, une altercation éclate avec Rabiot et elle est décrite comme violente par De Zerbi, Benatia et Longoria. Dans la foulée, l’OM place les deux joueurs sur la liste des transferts. Rowe rejoint dans la foulée Bologne pour 17 millions d’euros.

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En Italie, les premiers mois sont tout sauf simples. Une blessure contre Naples le prive de plusieurs semaines au moment où il commençait à trouver ses marques. Rowe lui-même ne cache rien de ces difficultés. « Ce n’était pas facile de comprendre le style de jeu, et il a fallu un peu plus de temps à l’entraîneur pour m’intégrer pleinement à l’équipe. Mais j’ai continué à travailler dur pour gagner ma place », avait-il confié au Corriere della Sera. Vincenzo Italiano avait pourtant toujours affiché sa confiance en son joueur. « Je suis convaincu qu’il a encore beaucoup à montrer. Il a une bonne frappe de loin et sait être décisif. Avec plus de confiance, il montrera vraiment de quoi il est capable, car à l’entraînement, il joue comme un footballeur de haut niveau », déclarait le coach de Bologne au micro de Sky Sport en décembre dernier. Et il ne s’était visiblement pas trompé.

Une adaptation difficile, puis le déclic

Sur ses six derniers matchs, Rowe affiche 4 buts et 2 passes décisives, dont un but et deux passes décisives contre l’AS Rome en Ligue Europa, avant de récidiver face à Cremonese en Serie A le 5 avril. Un rythme qui commence à bluffer tout le monde en Italie. « C’est le meilleur moment depuis mon arrivée à Bologne. Italiano et moi commençons à beaucoup mieux nous comprendre. Le temps favorise la complicité et une bonne relation. Avec lui, les attaquants se sentent libres dans le dernier tiers », a expliqué Rowe récemment. Avec 1,7 dribble réussi par match, le meilleur ratio de son équipe et une efficacité offensive qui ne cesse de croître, Rowe est devenu l’un des joueurs les plus excitants de cette équipe de Bologne, qui s’apprête à affronter Aston Villa en quart de finale retour de Ligue Europa.

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Lors du match aller, il avait encore été excellent et avait trouvé la faille en fin de rencontre pour garder son équipe en vie (défaite 3-1). De quoi faire un peu regretter l’OM forcément. Le club phocéen dispose certes d’un petit pourcentage à la revente, mais Rowe, à 22 ans, montre qu’il avait certainement les qualités pour s’inscrire dans la durée avec Marseille. Mais l’intéressé n’a aucun regret sur son aventure en France. « Dans la vie, tout arrive pour une raison. Cet épisode m’a amené là où je suis », avait-il confié il y a quelques semaines. Et Bologne se frotte les mains avec l’attaquant anglais qui est l’un des grands artisans de sa belle saison en Serie A et en Ligue Europa.