L’UEFA sanctionne l'OGC Nice après les incidents entre supporters

Après les incidents entre supporters lors de la rencontre entre l'OGC Nice et le FC Cologne, l'UEFA a décidé de sévir. Pour rappel, en amont du match nul entre Nice et Cologne dans le cadre de la première journée de Ligue Europa Conference (1-1), l'Allianz Riviera a été le théâtre de graves incidents opposant des hooligans de Cologne, venus en nombre pour assister à la rencontre, à des supporters azuréens.

Si l'OM a déjà été sanctionné, le Gym ne va pas y échapper non plus. L'instance a ainsi décidé de sanctionner le club niçois qui sera donc privé de ses supporters pour le déplacement à Slovacko le 6 octobre prochain. De plus, l'UEFA a prononcé un huis clos total pour la réception de la formation tchèque.