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Ligue 1

Rennes : la statistique accablante pour Habib Beye

Par Allan Brevi
1 min.
Habib Beye @Maxppp
Rennes 2-1 Angers

Alors que le Stade Rennais s’est imposé face à Angers (2-1) ce samedi à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, les Bretons confirment leur excellente dynamique sous Franck Haise. Avec une cinquième victoire en sept matches de Ligue 1, Rennes se replace plus que jamais dans la course au podium, revenant à seulement deux points de Marseille. Une remontée solide, portée par une équipe en pleine confiance et surtout redoutable sur le plan offensif, à l’image d’Estéban Lepaul.

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Mais au-delà du résultat, c’est une statistique qui interpelle : avec 18 buts inscrits depuis le départ d’Habib Beye - désormais sur le banc marseillais - le club breton affiche tout simplement la meilleure attaque du championnat sur cette période, à égalité avec l’AS Monaco. Un contraste frappant qui illustre le renouveau offensif rennais, capable aujourd’hui de faire la différence face à n’importe quelle défense. Dans ce contexte, la lutte pour le podium s’annonce plus ouverte que jamais.

Pub. le - MAJ le
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