PSG : grosse inquiétude pour Vitinha !

« Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir ». Tels étaient les mots de Luis Enrique lorsqu’il était interrogé sur Vitinha par les journalistes après la rencontre de son équipe face à l’OL, conclue sur une victoire 2-1 des Rhodaniens. Il faut dire que le milieu de terrain portugais avait été remplacé peu avant la mi-temps, après une mauvaise réception suite à un contact avec Endrick.

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Et le coach espagnol avait l’air particulièrement inquiet. Ce qui ne surprend personne, puisque l’importance du milieu portugais dans l’entrejeu parisien n’est plus à prouver, lui qui est même considéré par beaucoup comme la référence mondiale à son poste. Surtout que les gros rendez-vous arrivent, notamment en Europe, avec ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern (mardi 28 à 21h) qui pointe déjà le bon de son nez. Autant dire que Lucho espère pouvoir compter sur l’ancien de Porto pour ce choc au sommet, ainsi que pour cette course au titre de Ligue 1, où le PSG est leader avec un point d’avance sur Lens et un match en moins.

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Des nouvelles tomberont dans la journée

Comme l’indique France Info, le coach espagnol comme le joueur devraient être fixés aujourd’hui. Le milieu de 26 ans passera ainsi une IRM dans la journée afin de connaître la gravité de sa blessure. Le média n’en dit pas plus concernant de potentielles mauvaises nouvelles dans ce dossier, mais précise bien qu’il y a une inquiétude autour du joueur. Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens ont eux aussi affiché leur préoccupation quant à un possible forfait d’un de leurs chouchous pour ce sprint final de la saison.

Autant dire qu’il semble difficile de l’imaginer jouer face à Nantes mercredi soir, lors de ce match reporté de la 26e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, et ce même si l’IRM conclut que la blessure du Portugais n’est pas grave. Puis, ce week-end, le PSG se déplacera à Angers, avant de défier le Bayern Munich. Autant dire qu’à Paris, on croise les doigts pour que la blessure de Vitinha soit le moins grave possible…