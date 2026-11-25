Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Ligue des Champions. Vainqueurs du PSV Eindhoven après avoir été menés au score, les Merengues ont enregistré un cinquième succès en autant de rencontres dans la compétition. Une montée en puissance qui impressionne Thierry Henry, désormais convaincu que la formation de José Mourinho possède les arguments pour remporter la Ligue des champions. « Le Real Madrid a fait un grand match. En jouant comme ça, c’est un candidat au titre en Ligue des Champions. Ils progressent énormément au fil des semaines. Il se passe quelque chose au Real Madrid, attention », a prévenu l’ancien international français sur le plateau de CBS Sports. Également présent, Jamie Carragher a salué le travail de José Mourinho, soulignant la capacité du technicien portugais à redresser la situation après la défaite contre l’Atlético de Madrid, notamment en remportant le Clasico face au FC Barcelone.

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Thierry Henry s’est également montré particulièrement élogieux envers Jude Bellingham, dont l’entrée à la mi-temps a contribué à renverser la rencontre face au PSV. Impressionné par la personnalité et l’influence du milieu de terrain anglais, le champion du monde 1998 a tenu à rappeler les critiques dont ce dernier avait fait l’objet dans son propre pays. « Bellingham est incroyable dans sa manière de jouer. Porter le numéro 5 au Real Madrid n’est pas facile, mais il donne l’impression que ça l’est. Sa personnalité est incroyable. Je n’arrive pas à croire que des gens aient douté de lui dans son propre pays. Mais il a répondu aux sceptiques avec ce qu’il fait actuellement, et il leur a répondu lors de la Coupe du Monde. Il répond toujours par son attitude et son jeu », a conclu l’ancien attaquant.