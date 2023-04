Mercato : la réponse forte de Xavi Simons au PSG

La suite après cette publicité

Xavi Simons au PSV, c’est une sacrée réussite. De retour au pays l’été dernier après avoir quitté le Paris Saint-Germain gratuitement, l’international néerlandais se régale en Eredivisie. Ses statistiques sont impressionnantes, avec 13 buts et 6 passes décisives en 27 rencontres de championnat. De quoi taper dans l’oeil des plus gros clubs européens, et du PSG, forcément.

Le Paris Saint-Germain s’est ainsi assuré d’avoir une clause de rachat pour pouvoir faire revenir le joueur. Une clause valable uniquement cet été, et dont les montants donnés dans les journaux diffèrent. Certains médias évoquent une somme de 4 millions d’euros, alors que pour d’autres, ce sont 12 millions d’euros que doit mettre l’écurie parisienne sur la table pour faire revenir le joueur sans que le PSV ne puisse avoir son mot à dire. Le joueur devra lui en revanche trancher…

Il est bien au PSV

Et si on se fie à ses dernières déclarations dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad, il n’est pas spécialement pressé de revenir à Paris. « Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause du contrat qui stipule que le PSG peut me racheter, mais d’un autre côté je pense aussi : "j’ai signé au PSV pour 5 ans, non ?" », a-t-il d’abord lancé.

« Jusqu’en 2027. J’ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux juste réussir de grandes choses ici », a-t-il ajouté, en profitant pour tacler Pochettino au passage : « il ne me parlait presque pas au PSG ». Des propos qui n’invitent logiquement pas à l’optimisme d’un point de vue parisien. Luis Campos devra se montrer convaincant…

