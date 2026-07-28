Mercato : Vinicius Jr part au bras de fer avec le Real Madrid

Le Real Madrid est sur tous les fronts. Après avoir recruté plusieurs renforts, dont Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva ou encore Denzel Dumfries, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent encore injecter du sang neuf. Rodri et Yan Diomandé sont proches de rejoindre la capitale espagnole. Dans le sens des départs, Raul Asensio, Endrick, Dani Ceballos, Fran Garcia ou encore Eduardo Camavinga ne semblent pas entrer dans les plans de José Mourinho. Tout le contraire de Vinicius Jr, sur lequel le Special One compte.

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C’est ce qu’assure encore Sky Sports ce mardi. Le média anglais ajoute que le Real Madrid et son coach souhaitent toujours prolonger le contrat du Brésilien, qui prend fin dans une année soit en juin 2027. Depuis de très longs mois, ce dossier traîne en longueur. Les deux parties ont certaines divergences financières puisque Vini Jr souhaiterait obtenir un salaire équivalent ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Malgré tout cela, les Merengues espèrent toujours le convaincre de rester. La SER ajoute que le joueur ne veut pas s’en aller pour 0 euro, lui qui veut remercier le club qui a cru en lui. Du côté du Brésil, le ton est un poil différent.

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Un geste fort à venir de la part de Vini Jr ?

Lance! assure que l’international auriverde ne négocie pas une prolongation avec son club puisque le dialogue est au point mort. L’attaquant n’a «jamais manifesté d’empressement afin de trouver un accord», convaincu qu’il a raison. Lance! ajoute que, de son côté, le Real Madrid refuse officiellement de commenter la situation du joueur, mais qu’en privé il assure que le joueur n’est pas intransférable. La porte est donc ouverte du côté des Madrilènes, qui n’amélioreront pas leur offre et qui sont disposés à écouter les propositions. Pour le moment, aucune n’est officiellement arrivée dans les locaux de Valdebebas. Mais Arsenal est très intéressé par Vini Jr et serait même prêt à lui offrir un contrat en or.

Actuellement au Brésil où il a entamé sa préparation physique tout en profitant d’un peu de repos selon le média local, il était attendu avant la fin du mois à Madrid afin de reprendre le chemin de l’entraînement. Sauf que le Daily Mail indique que Vinicius Jr «va manquer la reprise de la pré-saison sur fond de désaccord contractuel». Un geste fort de la part du footballeur auriverde, qui est marqué à la culotte par Arsenal qui voit en lui la recrue idéale pour continuer à grandir. Après huit ans à Madrid, Vinicius Jr, qui campe sur ses positions et ne veut pas changer d’avis, arrive à un tournant capital cet été.